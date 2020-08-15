Друга хвиля коронавірусу. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n142519-druga-hvylya-koronavirusu-moz-zaklykalo-regiony-pidgotuvaty-likarni.html

Ракурс

Друга хвиля коронавірусу вже не примарна, а реальна загроза для України. Щодня відзначається збільшення хворих на коронавірус, а завантаженість лікарень у деяких регіонах вже перевищила встановлений ліміт. Міністерство охорони здоров’я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу. Йдеться про підготовку лікарень другої хвилі до прийому пацієнтів.

Це питання обговорювалося сьогодні, 15 серпня, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час засідання заявив, що у зв’язку з різким збільшенням кількості хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я закликає усі регіони терміново провести необхідні заходи, щоб лікарні другої хвилі могли надавати пацієнтам якісну медичну допомогу. Для цього лікарням другої хвилі необхідно у стислі терміни укласти договори з Національною службою здоров’я.

Під час засідання також було висловлено занепокоєння різким збільшенням кількості випадків зараження в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Рівненській та Одеській областях. Місцевій владі рекомендується посилити запобіжні заходи, а також забезпечити максимальне інформування населення.

Як раніше писав «Ракурс», лікарні, у яких лікуються хворі на коронавірус, переповнені понад ніж на 50% у Львівській та Чернівецькій областях, а також у Києві. В Івано-Франківській області цей показник становить 48,8%.