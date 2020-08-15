Вторая волна коронавируса. Фото: Ракурс

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Ракурс

Вторая волна коронавируса уже не призрачная, а реальная угроза для Украины. Ежедневно отмечается увеличение больных коронавирусом, а загруженность больниц в некоторых регионах уже превысила установленный лимит. Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса. Речь идет о подготовке больниц второй волны к приему пациентов.

Этот вопрос обсуждался сегодня, 15 августа, во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время заседания заявил, что в связи с резким увеличением количества больных COVID-19 Минздрав призывает все регионы срочно провести необходимые мероприятия, чтобы больницы второй волны могли предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь. Для этих целей необходимо больницам второй волны в сжатые сроки заключить договоры с Национальной службой здоровья.

Во время заседания также была высказана озабоченность резким увеличением количества случаев заражения в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областях. Местным властям настоятельно рекомендуется усилить меры предосторожности, а также обеспечить максимальное информирование населения.

Как ранее писал «Ракурс», больницы, в которых лечатся больные коронавирусом, переполнены более чем на 50% во Львовской и Черновицкой областях, а также в Киеве. В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 48,8%.