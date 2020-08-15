Погода в Украине. Фото: КП

https://racurs.ua/n142518-nochnaya-prohlada-i-grozy-na-zakarpate-pogoda-v-ukraine-16-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 августа будет теплой только днем. Ночью ожидается снижение температуры. На Закарпатье на протяжении суток ожидаются дожди с грозами, на остальной территории Украины осадков не предвидится.

Дневная температура будет колебаться от 22° на востоке до 28° на юге. Ночью температура воздуха прогреется от 9° на севере до 16° на юге, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 16 августа будет теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 11−13°, днем — поднимутся до 24−26°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет сухой и теплой. Ночью температура воздуха составит 11−13°, днем — 25−27°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 14−16°, днем — 24−26°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 16 августа будет теплой. Температура воздуха ночью опустится до 11−13°, днем — поднимется до 24−26°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет относительно теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 10−12°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 16 августа будет теплой, но дождливой. Ожидаются грозы. Ночью температура составит 14−16°, днем ​​воздух прогреется до 25−27°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 августа будет относительно спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения магнитного поля.