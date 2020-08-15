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Погода в Україні. Фото: КП

Нічна прохолода та грози на Закарпатті — погода в Україні 16 серпня (КАРТА)

15 сер 2020, 14:42
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Погода в Україні 16 серпня буде теплою лише вдень. Вночі очікується зниження температури. На Закарпатті протягом доби очікуються дощі з грозами, на решті території України опадів не передбачається.

Вдень температура коливатиметься від 22° на сході до 28° на півдні. Вночі температура повітря прогріється від 9° на півночі до 16° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Україні на 16 серпня. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 16 серпня буде теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 11−13°, вдень — піднімуться до 24−26 °. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде сухою і теплою. Вночі температура повітря становитиме 11−13°, вдень — 25−27°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 14−16°, вдень — 24−26°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 16 серпня буде теплою. Температура повітря вночі опуститься до 11−13°, вдень — підніметься до 24−26°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде відносно теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 10−12°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 16 серпня буде теплою, але дощовою. Очікуються грози. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень повітря прогріється до 25−27°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.


Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Києві 16 серпня буде відносно спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення магнітного поля.

Джерело: Ракурс


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