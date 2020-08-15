Регіони з критичною завантаженістю ліжок для хворих на COVID-19 назвав Степанов

Максим Степанов. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n142517-regiony-z-krytychnou-zavantajenistu-lijok-dlya-hvoryh-na-covid-19-nazvav-stepanov.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не відступає, кожного дня ​​кількість інфікованих збільшується. Також збільшується кількість госпіталізованих хворих і у деяких областях показник завантаженості ліжок для хворих на COVID-19 перевищує допустимі норми.

Так, у Львівській та Чернівецькій областях, а також у Києві завантаженість ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 перевищила 50%, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

У Чернівецькій області цей показник становить 52,4%, а у Львівській — 52,8%. У Києві завантаженість ліжок хворими на COVID-19 становить 52%. Також дуже високий цей показник у Івано-Франківській області — 48,8%.

У цілому по Україні завантаженість ліжок у лікарнях становить близько 24%.

Слід зазначити, що за останню добу до лікарень було госпіталізовано 333 пацієнта. При цьому за останній місяць кількість пацієнтів, які одночасно лікуються від COVID-19 в умовах стаціонару, збільшилася на 1,8 тис. осіб.

Якщо порівняти ці цифри з тим, що було місяць тому. 15 липня у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 на лікуванні перебували 3 тис. 935 осіб, сьогодні — 5 тис. 754 особи. Тобто за місяць кількість пацієнтів, які одночасно лікуються в умовах стаціонару, зросла на 1 тис. 819 осіб, — повідомив Степанов.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу станом на ранок 15 серпня в Україні підтверджені 1 тис. 847 нових випадків зараження COVID-19. Всього від початку епідемії коронавірусом заразилися 89 тис. 719 українців.