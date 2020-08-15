«Мінуванням» Пенсійного фонду помстився житель Харківщини працівникам відомства. Фото: Мінськ-Новини

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Ракурс

Поліцейські Харківщини 14 серпня отримали тривожне повідомлення із Золочівського відділення Пенсійного фонду. Працівники Пенсійного фонду повідомили, що до них надійшов анонімний дзвінок про мінування будівлі фонду.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники кінологічного центру, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Усіх працівників Пенсійного фонду евакуювали з будівлі. Поліцейські провели заходи з пошуку вибухівки, але ніяких вибухонебезпечних предметів або речовин виявлено не було.

Через кілька годин правоохоронцям вдалося встановити особу анонімного «мінера». Ним виявився 60-річний житель села Олександрівка, у якого виник конфлікт з працівниками Пенсійного фонду. Чоловік вирішив помститися і повідомив про мінування будівлі.

Така «помста» може дорого обійтися «мінеру». За вчинення подібного злочину загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як раніше писав «Ракурс», «мінер» мосту Метро в Києві Віталій Ткаленко був переведений із СІЗО до спеціалізованої психіатричної лікарні, розташованої у селищі міського типу Глеваха Васильківського району Київської області. У СІЗО фельдшер провів огляд Ткаленка і виявив у підозрюваного схильність до суїциду.