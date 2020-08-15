«Минированием» Пенсионного фонда отомститл житель Харьковщины работникам ведомства. Фото: Минск-Новости

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Ракурс

Полицейские Харьковщины 14 августа получили тревожное сообщение из Золочевского отделения Пенсионного фонда. Работники Пенсионного фонда сообщили, что к ним поступил анонимный звонок о минировании здания фонда.

На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники кинологического центра, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всех работников Пенсионного фонда эвакуировали из здания. Полицейские провели мероприятия по поиску взрывчатки, но никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было.

Через несколько часов правоохранителям удалось установить личность анонимного «минера». Им оказался 60-летний житель села Александровка, у которого возник конфликт с работниками Пенсионного фонда. Мужчина решил отомстить и сообщил о минировании здания.

Такая «месть» может дорого обойтись «минеру». За совершение подобного преступления грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Как ранее писал «Ракурс», «минер» моста Метро в Киеве Виталий Ткаленко был переведен из СИЗО в специализированную психиатрическую лечебницу, расположенную в поселке городского типа Глеваха Васильковского района Киевской области. В СИЗО фельдшер провел осмотр Ткаленко и обнаружил у подозреваемого склонность к суициду.