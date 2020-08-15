Регионы с критической загруженностью коек для больных COVID-19 назвал Степанов

Максим Степанов. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n142517-regiony-s-kriticheskoy-zagrujennostu-koek-dlya-bolnyh-covid-19-nazval-stepanov.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает, с каждым днем количество инфицированных увеличивается. Также увеличивается количество госпитализированных больных и в некоторых областях показатель загруженности коек для больных COVID-19 превышает допустимые нормы.

Так, во Львовской и Черновицкой областях, а также в Киеве загруженность коек в больницах для больных COVID-19 превысила 50%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

В Черновицкой области этот показатель составляет 52,4%, а во Львовской — 52,8%. В Киеве загруженность коек больными COVID-19 составляет 52%. Также очень высокий этот показатель в Ивано-Франковской области — 48,8%.

В целом по Украине загруженность коек в больницах составляет около 24%.

Следует отметить, что за последние сутки в больницы были госпитализированы 333 пациента. При этом за последний месяц количество людей, которые одновременно лечатся от COVID-19 в условиях стационара, увеличилась более чем 1,8 тыс. человек.

Если сравнить эти цифры с тем, что было месяц назад. 15 июля в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении находилось 3 тыс. 935 человек, сегодня — 5 тыс. 754 человека. То есть за месяц количество пациентов, которые одновременно лечатся в условиях стационара, возросло на 1 тыс. 819 человек, — сообщил Степанов.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки по состоянию на утро 15 августа в Украине подтверждены 1 тыс. 847 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 89 тыс. 719 украинцев.