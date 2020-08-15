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Ракурс
Танкер "Делфи". Фото: Думская

Запретить поднятие танкера «Делфи» пытался владелец

15 авг 2020, 15:34
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Танкер «Делфи», который затонул в Одессе, отказался поднимать со дна владелец судна и решил предотвратить эвакуацию танкера руками государства и частных компаний.

Он подал иск в суд с требованием запретить эвакуацию танкера из вод Черного моря. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Пост министра инфраструктуры. Скриншот: Ракурс
Министр рассказал, что владелец подал иск в Хозяйственный суд Киева о запрете совершать любые действия по отношению к «Делфи», но в суде иск судовладельца отклонили. Сейчас работы по эвакуации продолжаются.

Криклий также добавил, что правоохранителям стоит лучше ознакомиться с деятельностью судовладельца танкера на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями.

Он отметил, что убытки от пребывания затонувшего танкера и регулярного попадания в Черное море нефтяных отходов уже «больше, чем цифры, указанные в статье».


Напомним, в ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи». В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Работы по поднятию судна обязалась выполнять частная компания без использования государственных средств.

Источник: Ракурс


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