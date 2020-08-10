«Экономную» попытку подъема танкера «Делфи» анонсировал Криклий

Танкер «Делфи». Фото: Одесская Жизнь

https://racurs.ua/n142284-ekonomnuu-popytku-podema-tankera-delfi-anonsiroval-krikliy.html

Ракурс

Танкер «Делфи», затонувший у берегов Одессы, не могут поднять вот уже несколько месяцев. Из судна время от времени продолжает выливаться топливо, загрязняя Черное море. Владелец судна несколько раз пытался его поднять, но попытки не увенчались успехом.

После этого государство взяло на себя эту проблему. Сейчас, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, кран для данных работ уже найден. Об этом он сообщил во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Офиса президента.

Министр отметил, что договор на подъем танкера будет подписан уже сегодня. Что примечательно, эта попытка подъема судна будет бесплатной. Ранее же предполагалось, что данные работы обойдутся почти в 25 млн грн.

Криклий также пообещал Зеленскому, что работы по ликвидации аварии станут намного более интенсивными.

Как известно, танкер «Делфи» сел на мель возле Одессы в ноябре 2019 года за сильного шторма. В июле 2020 года эта проблема была признана чрезвычайной ситуацией местного уровня.