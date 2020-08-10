«Економну» спробу підйому танкера «Делфі» анонсував Криклій

Танкер «Делфі». Фото: Одесская Жизнь

https://racurs.ua/ua/n142284-ekonomnu-sprobu-pidyomu-tankera-delfi-anonsuvav-krykliy.html

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Танкер «Делфі», який затонув біля берегів Одеси, не можуть підняти ось уже кілька місяців. Із судна час від часу продовжує виливатися паливо, забруднюючи Чорне море. Власник судна кілька разів намагався його підняти, але спроби не були успішні.

Після цього держава взяла на себе цю проблему. Зараз, за ​​словами міністра інфраструктури Владислава Криклій, кран для цих робіт вже знайдено. Про це він повідомив під час селекторної наради з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті Офісу президента.

Міністр зазначив, що договір на підйом танкера буде підписано вже сьогодні. Що примітно, ця спроба підйому судна буде безкоштовною. Раніше ж передбачалося, що дані роботи обійдуться майже в 25 млн грн.

Криклій також пообіцяв Зеленському, що роботи з ліквідації аварії стануть набагато більш інтенсивними.

Як відомо, танкер «Делфі» сів на мілину біля Одеси в листопаді 2019 року через сильний шторм. У липні 2020 року ця проблема була визнана надзвичайною ситуацією місцевого рівня.