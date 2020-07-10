Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Підсумки жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Фото: Sports.ru

Підсумки жеребкування ¼ і ½ фіналу Ліги чемпіонів оголосила УЄФА

10 лип 2020, 14:31
999

Жеребкування ¼ і ½ фіналу Ліги чемпіонів провела сьогодні Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Стали відомі підсумки жеребкування:

¼ фіналу

  • Манчестер Сіті / Реал — Ювентус / Ліон
  • РБ Лейпциг — Атлетіко
  • Барселона / Наполі — Баварія / Челсі
  • Аталанта — ПСЖ

Уточнення. Команда, яка виграє у парі «Ювентус» — «Ліон», побореться з лідером пари «Манчестер Сіті» — «Реал», а переможець у парі «Барселона» — «Наполі» зіграє з переможцем матчу «Баварія» — «Челсі».

Підсумки жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

½ фіналу

  • Наполі / Барселона — Челсі / Баварія vs Реал Мадрид / Ман Сіті — Ліон / Ювентус
  • РБ Лейпциг — Атлетіко / Аталанта — ПСЖ

До початку всесвітнього карантину була визначена половина учасників ¼ фіналу Ліги чемпіонів — це «Аталанта», «Лейпциг», ПСЖ і «Атлетіко». Ще чотири матчі 1/8 фіналу будуть зіграні на домашніх полях клубів 7 і 8 серпня. Глядачів на цих поєдинках не буде.


Матчі ¼, ½ і фінал Ліги чемпіонів відбудуться в Лісабоні:

  • чвертьфінали — 12−15 серпня;
  • півфінали — 18−19 серпня;
  • фінал — 23 серпня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿