Підсумки жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Фото: Sports.ru

https://racurs.ua/ua/n140941-pidsumky-jerebkuvannya-i-finalu-ligy-chempioniv-ogolosyv-uiefa.html

Ракурс

Жеребкування ¼ і ½ фіналу Ліги чемпіонів провела сьогодні Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Стали відомі підсумки жеребкування:

¼ фіналу

Манчестер Сіті / Реал — Ювентус / Ліон

РБ Лейпциг — Атлетіко

Барселона / Наполі — Баварія / Челсі

Аталанта — ПСЖ

Уточнення. Команда, яка виграє у парі «Ювентус» — «Ліон», побореться з лідером пари «Манчестер Сіті» — «Реал», а переможець у парі «Барселона» — «Наполі» зіграє з переможцем матчу «Баварія» — «Челсі».

½ фіналу

Наполі / Барселона — Челсі / Баварія vs Реал Мадрид / Ман Сіті — Ліон / Ювентус

РБ Лейпциг — Атлетіко / Аталанта — ПСЖ

До початку всесвітнього карантину була визначена половина учасників ¼ фіналу Ліги чемпіонів — це «Аталанта», «Лейпциг», ПСЖ і «Атлетіко». Ще чотири матчі 1/8 фіналу будуть зіграні на домашніх полях клубів 7 і 8 серпня. Глядачів на цих поєдинках не буде.

Матчі ¼, ½ і фінал Ліги чемпіонів відбудуться в Лісабоні: