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Підсумки жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Фото: Sports.ru
Підсумки жеребкування ¼ і ½ фіналу Ліги чемпіонів оголосила УЄФАhttps://racurs.ua/ua/n140941-pidsumky-jerebkuvannya-i-finalu-ligy-chempioniv-ogolosyv-uiefa.htmlРакурс
Жеребкування ¼ і ½ фіналу Ліги чемпіонів провела сьогодні Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Стали відомі підсумки жеребкування:
¼ фіналу
- Манчестер Сіті / Реал — Ювентус / Ліон
- РБ Лейпциг — Атлетіко
- Барселона / Наполі — Баварія / Челсі
- Аталанта — ПСЖ
Уточнення. Команда, яка виграє у парі «Ювентус» — «Ліон», побореться з лідером пари «Манчестер Сіті» — «Реал», а переможець у парі «Барселона» — «Наполі» зіграє з переможцем матчу «Баварія» — «Челсі».
½ фіналу
- Наполі / Барселона — Челсі / Баварія vs Реал Мадрид / Ман Сіті — Ліон / Ювентус
- РБ Лейпциг — Атлетіко / Аталанта — ПСЖ
До початку всесвітнього карантину була визначена половина учасників ¼ фіналу Ліги чемпіонів — це «Аталанта», «Лейпциг», ПСЖ і «Атлетіко». Ще чотири матчі 1/8 фіналу будуть зіграні на домашніх полях клубів 7 і 8 серпня. Глядачів на цих поєдинках не буде.
Матчі ¼, ½ і фінал Ліги чемпіонів відбудуться в Лісабоні:
- чвертьфінали — 12−15 серпня;
- півфінали — 18−19 серпня;
- фінал — 23 серпня.
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