Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Фото: Sports.ru
Итоги жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов огласил УЕФАhttps://racurs.ua/n140941-itogi-jerebevki-i-finala-ligi-chempionov-oglasil-uefa.htmlРакурс
Жеребьевку ¼ и ½ финала Лиги чемпионов провел сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Стали известны итоги жеребьевки:
¼ финала
- Манчестер Сити / Реал — Ювентус / Лион
- РБ Лейпциг — Атлетико
- Барселона / Наполи — Бавария / Челси
- Аталанта — ПСЖ
Уточнение. Выигравший в паре «Ювентус» — «Лион» сразится с лидером пары «Манчестер Сити» — «Реал», а победитель в паре «Барселона» — «Наполи» сыграет с одержавшим победу в матче «Бавария» — «Челси».
½ финала
- Наполи / Барселона — Челси / Бавария vs Реал Мадрид / Ман Сити — Лион / Ювентус
- РБ Лейпциг — Атлетико / Аталанта — ПСЖ
До начала всемирного карантина была определена половина участников ¼ финала Лиги чемпионов — это «Аталанта», «Лейпциг», ПСЖ и «Атлетико». Еще четыре матча 1/8 финала будут сыграны на домашних полях клубов 7 и 8 августа. Зрителей на этих поединках не будет.
Матчи ¼, ½ и финал Лиги чемпионов будут проходить в Лиссабоне:
- четвертьфиналы — 12−15 августа;
- полуфиналы — 18−19 августа;
- финал — 23 августа.
.