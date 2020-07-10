Итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Фото: Sports.ru

https://racurs.ua/n140941-itogi-jerebevki-i-finala-ligi-chempionov-oglasil-uefa.html

Ракурс

Жеребьевку ¼ и ½ финала Лиги чемпионов провел сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стали известны итоги жеребьевки:

¼ финала

Манчестер Сити / Реал — Ювентус / Лион

РБ Лейпциг — Атлетико

Барселона / Наполи — Бавария / Челси

Аталанта — ПСЖ

Уточнение. Выигравший в паре «Ювентус» — «Лион» сразится с лидером пары «Манчестер Сити» — «Реал», а победитель в паре «Барселона» — «Наполи» сыграет с одержавшим победу в матче «Бавария» — «Челси».

½ финала

Наполи / Барселона — Челси / Бавария vs Реал Мадрид / Ман Сити — Лион / Ювентус

РБ Лейпциг — Атлетико / Аталанта — ПСЖ

До начала всемирного карантина была определена половина участников ¼ финала Лиги чемпионов — это «Аталанта», «Лейпциг», ПСЖ и «Атлетико». Еще четыре матча 1/8 финала будут сыграны на домашних полях клубов 7 и 8 августа. Зрителей на этих поединках не будет.

Матчи ¼, ½ и финал Лиги чемпионов будут проходить в Лиссабоне: