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Ракурс
Итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Фото: Sports.ru

Итоги жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов огласил УЕФА

10 июл 2020, 14:31
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Жеребьевку ¼ и ½ финала Лиги чемпионов провел сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Стали известны итоги жеребьевки:

¼ финала

  • Манчестер Сити / Реал — Ювентус / Лион
  • РБ Лейпциг — Атлетико
  • Барселона / Наполи — Бавария / Челси
  • Аталанта — ПСЖ

Уточнение. Выигравший в паре «Ювентус» — «Лион» сразится с лидером пары «Манчестер Сити» — «Реал», а победитель в паре «Барселона» — «Наполи» сыграет с одержавшим победу в матче «Бавария» — «Челси».

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

½ финала

  • Наполи / Барселона — Челси / Бавария vs Реал Мадрид / Ман Сити — Лион / Ювентус
  • РБ Лейпциг — Атлетико / Аталанта — ПСЖ

До начала всемирного карантина была определена половина участников ¼ финала Лиги чемпионов — это «Аталанта», «Лейпциг», ПСЖ и «Атлетико». Еще четыре матча 1/8 финала будут сыграны на домашних полях клубов 7 и 8 августа. Зрителей на этих поединках не будет.


Матчи ¼, ½ и финал Лиги чемпионов будут проходить в Лиссабоне:

  • четвертьфиналы — 12−15 августа;
  • полуфиналы — 18−19 августа;
  • финал — 23 августа.

Источник: Ракурс


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