Партія "Самопоміч". Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n142526-samopomich-yde-na-miscevi-vybory-2020.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Про готовність узяти участь у виборчих перегонах заявила політсила міського голови Львова Андрія Садового «Самопоміч».

Таке рішення партія ухвалила на XXII з’їзді, який пройшов 15 серпня. Про це повідомляє прес-служба політсили.

Партія наголошує, що її представники мають успішний досвід долання небачених викликів, які виникають у містах та саме їхні представники є лідерами якісних управлінських процесів.

За словами голови партії Оксани Сироїд, в умовах занепаду інституційної влади найкращу стійкість продемонструвала місцева влада, яка співпрацювала з місцевими підприємцями. Глава партії заявила, що такий підхід зміг ефективно долати епідемію коронавірусу під час зволікання та бездіяльності уряду.

Сироїд наголосила, що наразі український бізнес вимагає чесних правил від держави, але йому заважає охоплена олігархами та монополістами держава, що створює привілеї для них. Змінити цю ситуацію планують у «Самопомочі».

25 жовтня 2020 року відбудуться місцеві вибори. На виборах обиратимуть нових мерів та голів сільських і селищних рад. Вибори будуть проходити за оновленим виборчим законодавством.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Центральна виборча комісія призначила перші вибори до нових райрадкомісій.