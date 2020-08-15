Смерть протестувальника в Мінську показали на відео — його застрелили з піднятими руками

Протести у Білорусі. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n142527-smert-protestuvalnyka-v-minsku-pokazaly-na-video-yogo-zastrelyly-z-pidnyatymy-rukamy.html

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Протести у Білорусі обернулися загибеллю мирних протестувальників. Відео смерті загиблого 10 серпня в Мінську Олександра Тарайковського повністю спростовує версію МВС Білорусі, яке заявляло, що в руках у протестувальника була вибухівка.

На відео загиблий йде до силовиків без зброї та з піднятими руками. Про це повідомляє Telegram-канал «Єврорадіо».





Запис показує, що після того, як Тарайковський підходить до силовиків, лунає постріл. Він зупиняється й опускає руки, а вже через кілька секунд падає на землю.

Такі докази ставлять під сумнів версію загибелі протестувальника, на якій наполягає МВС Білорусі. Там заявляють, що в чоловіка в руках вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, він дістав травми, несумісні з життям. У МВС підкреслили, що снаряд опозиціонер намагався кинути в силовиків.

Зі свого боку дружина та родичі загиблого не вірять у це. Очевидці кажуть, що в руках у чоловіка нічого не вибухало. За словами дружини, Олександр того вечора опинився біля метро «Пушкінська», тому що пішов у квартиру свого батька, яка приблизно за 300 метрів від метро. Він ходив у шортах, футболці, прихопивши із собою телефон та гроші.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протести в Мінську, які відбулися ввечері і вночі з 9 на 10 серпня після оголошення попередніх результатів виборів президента Білорусі, призвели до загибелі однієї людини.

Молода людина отримала несумісну з життям черепно-мозкову травму внаслідок зіткнення зі спецтехнікою в центрі Мінська.