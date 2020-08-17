Вибори в Білорусі — реакція Європи. Фото: КП в Україні

https://racurs.ua/ua/n142577-lukashenko-dyktator-a-vybory-falshyvi-reakciya-ievropy-na-protesty-v-bilorusi.html

Ракурс

Протести в Білорусі тривають понад тиждень. Громадяни цієї країни вийшли на вулиці після того, як стало відомо про перемогу Олександра Лукашенка на виборах президента. Протестувальники вважають, що результати голосувань сфальсифіковані.

Такого висновку дійшли й багато європейських лідерів. Зокрема, Велика Британія заявила, що не визнає результати виборів. Про це йдеться в заяві глави Міністерства закордонних справ (МЗС) Британії Домініка Раабе.

У МЗС Британії зазначили, що в Білорусі відбулися «фальшиві президентські вибори», і закликали ОБСЄ якнайшвидше розслідувати серйозні порушення. Рааб також зазначив, що Велика Британія буде працювати з міжнародними партнерами для того, щоб покарати винних у репресіях проти мітингувальників і залучити владу Білорусі до відповідальності.

Тим часом міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав Олександра Лукашенка диктатором, який втратив підтримку свого народу. Він також звернувся до Москви і застеріг її від втручання з метою утримати Лукашенка при владі.

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до президента Білорусі і закликав його до діалогу з протестуючими. Він також закликав армію країни не застосовувати силу щодо своїх співгромадян.

Висловився про президентські вибори і протести в Білорусі і Еммануель Макрон, глава Франції. На своїй сторінці в Twitter він закликав Європейський Союз підтримати білоруських мітингувальників.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційні результати виборів у Білорусі «не викликають довіри в білоруському суспільстві».