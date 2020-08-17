Знімок галактики NGC 2442. Фото: spacetelescope.org

https://racurs.ua/ua/n142576-novyy-znimok-vrajauchoyi-galaktyky-myasnyy-gak-zrobyv-teleskop-hubble.html

Ракурс

Нову галактику, яка називається «М'ясний гак», сфотографував космічний телескоп Hubble.

У галактиці NGC 2442 стався вибух наднової зірки, відомої як SN 2015°F , створеної «білим карликом», який був частиною подвійної зоряної системи і всмоктував масу свого компаньйона. Згодом «білий карлик» став занадто жадібним і взяв на себе більше, ніж міг. Це вивело зірку з рівноваги і викликало до інтенсивного вибуху. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

На знімку видно центральну область NGC 2442 — яскраве «серце» галактики. Незвичайна форма структури пояснюється зіткненням NGC 2442 з іншою галактикою.

Як відомо, NGC 2442 (галактика «М'ясний гак») — спотворена галактика в сузір’ї летючої риби. Вона розташована на віддаленні приблизно 55 млн світлових років від нас.

Нагадаємо, телескоп Hubble зробив приголомшливе фото галактики NGC 1614, розташованої на відстані 200 млн світлових років від Землі. Ця галактика розташована у сузір’ї Ерідан і утворилася внаслідок зіткнення двох галактик.