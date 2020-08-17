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Ракурс
Знімок галактики NGC 2442. Фото: spacetelescope.org

Новий знімок вражаючої галактики «М'ясний гак» зробив телескоп Hubble

17 сер 2020, 13:22
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Нову галактику, яка називається «М'ясний гак», сфотографував космічний телескоп Hubble.

У галактиці NGC 2442 стався вибух наднової зірки, відомої як SN2015°F, створеної «білим карликом», який був частиною подвійної зоряної системи і всмоктував масу свого компаньйона. Згодом «білий карлик» став занадто жадібним і взяв на себе більше, ніж міг. Це вивело зірку з рівноваги і викликало до інтенсивного вибуху. Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

На знімку видно центральну область NGC 2442 — яскраве «серце» галактики. Незвичайна форма структури пояснюється зіткненням NGC 2442 з іншою галактикою.

Як відомо, NGC 2442 (галактика «М'ясний гак») — спотворена галактика в сузір’ї летючої риби. Вона розташована на віддаленні приблизно 55 млн світлових років від нас.


Знімок галактики NGC 2442. Фото: spacetelescope.org

Нагадаємо, телескоп Hubble зробив приголомшливе фото галактики NGC 1614, розташованої на відстані 200 млн світлових років від Землі. Ця галактика розташована у сузір’ї Ерідан і утворилася внаслідок зіткнення двох галактик.

Джерело: Ракурс


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