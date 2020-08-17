Україна розірвала з Росією ще одну угоду. Фото: The Kiev Times

https://racurs.ua/ua/n142575-ukrayina-rozirvala-z-rosiieu-sche-odnu-ugodu.html

Ракурс

Україна розірвала з Росією ще одну угоду. Йдеться про угоду між державами про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 17 серпня, на позачерговому засіданні Кабміну, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України в Facebook.

На засіданні Кабміну виступила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Вона заявила, що в умовах російської агресії, а також з огляду на сучасні відносини України і Росії, ця угода втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України.

Джапарова додала, що рішення про розрив угоди є логічним і послідовним кроком з боку українського уряду.

Як раніше писав «Ракурс», на початку серпня Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД із питань науково-дослідної діяльності.