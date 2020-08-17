«Інтер» — «Шахтар»: що прогнозують букмекери і де дивитися півфінал Ліги Європи, фото — ФК "Шахтар"

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Півфінал Ліги Європи «Інтер» — «Шахтар» відбудеться 17 серпня на «Еспріт Арені» в Дюссельдорфі.

Стартовий свисток пролунає о 22.00. Українські уболівальники зможуть подивитися матч на телеканалі «Футбол 1».

Доля путівки до фінального матчу Ліги Європи вирішиться за підсумками однієї зустрічі — в такому форматі проходить увесь «Фінал восьми».

Букмекери вважають фаворитом майбутньої зустрічі італійську команду. На перемогу «Інтера» в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,77, тоді як на успіх «Шахтаря» — 4.00.

Нічия оцінюється коефіцієнтом 4.25. Італійці також є більш ймовірними фіналістами турніру. На прохід «Інтера» до фіналу коефіцієнт становить 1,43, а на «гірників» ставлять з коефіцієнтом 2,86.

«Гірники» лише двічі зустрічалися з міланським клубом. У 2005 році в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів «Шахтар» вдома програв з рахунком 0:2, а на виїзді завершив зустріч унічию — 1:1.

Переможець сьогоднішнього півфіналу зустрінеться у фіналі із «Севільєю», яка 16 серпня подолала «Манчестер Юнайтед» 2:1.

У фінал Ліги Європи (Кубка УЄФА) «Інтер» може вийти у п’ятий раз в історії, а «Шахтар» — вдруге.

Цього сезону шлях у єврокубках «Шахтар» почав з Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ донецький клуб зайняв третє місце в одній групі з «Манчестер Сіті», «Аталантою» і загребським «Динамо».

У плей-офф Ліги Європи «Шахтар» залишив за бортом турніру «Бенфіку» (2:1, 3:3), «Вольфсбург» (2:1, 3:0) і «Базель» (4:1).