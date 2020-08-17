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Зарплату медикам підвищать з 1 січня. Фото: Слуга народу

Зарплату медикам підвищать з 1 січня — МОЗ

17 сер 2020, 12:40
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Заробітна плата медичних працівників буде підвищена з 1 січня 2021 року.

З 1 вересня очікується підняття заробітної плати лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. Але з 1 січня 2021 року буде суттєво підвищена зарплатня медпрацівникам. Це питання перебуває на особливому контролі в президента Володимира Зеленського. Про це 17 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Крім того, очільник МОЗ заявив, що в Україні вже є нестача медичних працівників і це питання планують вирішувати за допомогою підвищення зарплатні.


За словами Степанова, під час минулої вступної кампанії медзаклади недобрали близько тисячі студентів, а за поточний рік даних поки немає. Глава МОЗ додав, що в лікувальних установах неукомплектованими залишаються 5 тис. робочих місць. Недостатньо в Україні інфекціоністів, епідеміологів і вірусологів.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що з 1 липня вже збільшили фінансування екстреної медичної допомоги на 40%, а з 1 вересня заплановане збільшення зарплат медпрацівникам, у тому числі й працівникам «швидкої».

Джерело: Ракурс


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