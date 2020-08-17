Зарплату медикам повысят с 1 января. Фото: Слуга народа

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Заработная плата медицинских работников будет повышена с 1 января 2021 года.

С 1 сентября ожидается поднятие заработной платы врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Но с 1 января 2021 года будет существенно повышена зарплата медработникам. Этот вопрос находится на особом контроле у президента Владимира Зеленского. Об этом 17 августа заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что в Украине уже есть нехватка медицинских работников и этот вопрос планируют решать с помощью повышения зарплаты.

По словам Степанова, во время прошлой вступительной кампании медучреждения недобрали около тысячи студентов, а за текущий год данных пока нет. Глава Минздрава добавил, что в лечебных учреждениях неукомплектованными остаются 5 тыс. рабочих мест. Недостаточно в Украине инфекционистов, эпидемиологов и вирусологов.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что с 1 июля уже увеличили финансирование экстренной медицинской помощи на 40%, а с 1 сентября запланировано увеличение зарплат медработникам, в том числе и работникам «скорой».