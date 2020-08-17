О ткани-«убийце» коронавируса рассказали ученые. Фото: Калуга 24

https://racurs.ua/n142572-o-tkani-ubiyce-koronavirusa-rasskazali-uchennye.html

Ракурс

Коронавирус очень заразен и способен длительное время оставаться активным на поверхностях предметов. Но все же есть ткань, которую можно назвать «убийцей» коронавирса. Ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета (Канада) установили, что коронавирус на одежде из 100% хлопка деградирует менее чем за сутки.

Ученые провели исследования с целью определения, как долго SARS-CoV-2 остается активным на средствах индивидуальной защиты, изготовленных из разных материалов. О результатах исследований ученых сообщает сайт medRxiv.

Коронавирус помещали на хлопок, нитриловые перчатки, предназначенные для медицинского осмотра, на усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, а также на нержавеющую сталь. Наблюдения велись на протяжении трех недель. По истечении срока эксперимента на ткани из хлопка коронавирус обнаружен не был.

Также ученые пришли к выводу, что применение масок из хлопка является наиболее безопасным и выгодным.

В то же время, ученые из Фонда Уильяма Гейтса установили, что двухслойные маски из хлопка плотностью 600 нитей с шифоном фильтруют более 80% частиц размером менее 300 нанометров и более 90% более крупных частиц.

Ученые из Университета Иллинойса утверждают, что трехслойная хлопковая одежда имеет такой же уровень защиты, как и хирургические костюмы.

По мнению экспертов, многослойная маска из хлопковой ткани по сравнению с медицинской маской защищает от вируса немного хуже, но она успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется коронавирус.

Ученые считают, что хлопковую одежду уже через сутки можно считать безопасной. Исследование различных тканей будут продолжены, потому что в настоящее время очень важно понимать, в каких условиях коронавирус погибает быстрее всего.

Как ранее писал «Ракурс», в Китае были обнаружены следы коронавируса на упаковках импортных замороженных продуктов. Было установлено, что обнаруженный на замороженных продуктах коронавирус был мертвым.