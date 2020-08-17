Карантин в школах — Минздрав отправляет 1 сентября детей за парты, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n142571-karantin-v-shkolah-minzdrav-otpravlyaet-1-sentyabrya-detey-za-party.html

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Карантин в школах будет регламентироваться отдельными рекомендациями медиков. Министерство здравоохранения завершило разработку документа, который разрешит посещение школ с 1 сентября.

Об этом 17 августа заявил на брифинге министр Максим Степанов. Он сообщил, что ответственность за выполнение рекомендаций лежит на директорах. Они с учетом своих возможностей будут их выполнять.

Минздрав настаивает, чтобы наши дети с 1 сентября пошли в школу. Конечно, если это будет позволять эпидситуация, — заявил министр.

Степанов добавил, что в рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учебным заведениям.

Министр заявил, что школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.

Зато те учебные заведения, которые попадут в зеленую, желтую и оранжевую зоны, будут работать в обычном режиме с четким соблюдением правил.

17 августа количество «красных» зон в Украине увеличилось. К ним добавили несколько районов и городов во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Одесской областях. Следующее разделение на зоны ожидается в конце августа — накануне 1 сентября.

Пока в «красную» зону попадают города Самбор (Львовская область), Беляевка (Одесская область), Дубно (Ровенская область), Городенковский и Косовский районы (Ивано-Франковская области), Костопольский и Ровенский районы (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).

В этих городах запрещается работа общественного транспорта, посещение школ, деятельность ТРЦ, кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров.

Добавим, что Киев накануне отнесли к «желтой» — предупредительной зоне распространения COVID-19. Министерство образования ранее советовало школам подготовиться к дистанционному обучению.