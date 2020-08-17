Карантин у школах — МОЗ відправляє 1 вересня дітей за парти, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142571-karantyn-u-shkolah-moz-vidpravlyaie-1-veresnya-ditey-za-party.html

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Карантин у школах регламентуватиметься окремими рекомендаціями медиків. Міністерство охорони здоров’я закінчило розробку документу, який дозволить відвідування шкіл з 1 вересня.

Про це 17 серпня заявив на брифінгу міністр Максим Степанов. Він повідомив, що відповідальність за виконання рекомендацій лежить на директорах. Вони з урахуванням своїх можливостей будуть їх виконувати.

МОЗ наполягає, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо це буде дозволяти епідситуація, — заявив міністр.

Степанов додав, що у рекомендаціях враховані маршрути учнів та графік допуску до закладів освіти.

Міністр заявив, що школи не працюватимуть лише в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки.

Натомість ті заклади освіти, які потраплять до зеленої, жовтої і помаранчевої зони, працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням правил.

17 серпня «червоних» зон в Україні побільшало. До них додали кілька районів і міст у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях. Наступний поділ на зони очікується в кінці серпня — напередодні 1 вересня.

Наразі до «червоної» зони з 17 серпня потрапляють міста Самбір (Львівська область), Біляївка (Одеська область), Дубно (Рівненська область), Городенківський і Косівський райони (Івано-Франківська області), Костопільський і Рівненський райони (Рівненська область) і Кіцманський район (Чернівецька область).

У цих містах забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, діяльність ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, кінотеатрів.

Додамо, що Київ напередодні віднесли до «жовтої» — попереджувальної зони поширення COVID-19. МОН раніше радило школам підготуватися до дистанційного навчання.