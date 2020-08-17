Автомобіль Rolls-Royce Wraith. Фото: Falkon

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Дорожньо-транспортна пригода за участю дуже дорогого люксового автомобіля сталася в Києві.

З невідомих причин шлагбаум впав на купе Rolls-Royce Wraith. На жаль, без пошкоджень не обійшлося. Інцидент трапився в центрі Києва, на території житлового комплексу «Новопечерські липки». Відповідне фото з’явилося на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Зазначається, що «Ролс-Ройс» намагався заїхати на закриту територію, проте його не пустив шлагбаум, який вдарив по автомобілю. Ймовірно, внаслідок удару пошкодилося скло.

Як відомо, Rolls-Royce Wraith — чотиримісне купе люкс-класу, побудоване на базі Rolls-Royce Ghost. Модель, яка оснащується 6.6-літровим двигуном V12 і 8-ступінчастим «автоматом», була представлена на автосалоні в Женеві у 2013 році. Автомобіль випускається у Великій Британії.

В Україні таке авто коштує від 10 млн 879 тис. грн до 12 млн 581 тис. грн в залежності від комплектації. Очевидно, ремонт буде недешевим, враховуючи його вартість.

Нагадаємо, в липні у Рівненській області зареєстрували надпотужний суперкар Lamborghini вартістю 15 млн грн. Це спортивне авто має двигун об'ємом 6,5 л.