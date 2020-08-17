Автомобиль Rolls-Royce Wraith. Фото: Falkon

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие с участием очень дорогого люксового автомобиля произошло в Киеве.

По неизвестным причинам шлагбаум упал на купе Rolls-Royce Wraith. К сожалению, без повреждений не обошлось. Инцидент произошел в центре Киева, на территории жилого комплекса «Новопечерские липки». Соответствующее фото появилось на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что «Ролс-Ройс» пытался заехать на закрытую территорию, однако его не пустил шлагбаум, который ударил по автомобилю. Вероятно, в результате удара повредилось стекло.

Как известно, Rolls-Royce Wraith — четырехместное купе люкс-класса, построенное на базе Rolls-Royce Ghost. Модель, которая оснащается 6.6-литровым двигателем V12 и 8-ступенчатым «автоматом», была представлена на автосалоне в Женеве в 2013 году. Автомобиль выпускается в Великобритании.

В Украине такое авто стоит от 10 млн 879 тыс. грн до 12 млн 581 тыс. грн в зависимости от комплектации. Очевидно, ремонт будет недешевым, учитывая его стоимость.

Напомним, в июле в Ровенской области зарегистрировали сверхмощный суперкар Lamborghini стоимостью 15 млн грн. Это спортивное авто имеет двигатель объемом 6,5 л.