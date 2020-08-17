Карантин у Києві посилюють. Фото: Кличко у Фейсбук

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Карантин у Києві посилили із 17 серпня, оскільки місто потрапило до «жовтої» карантинної зони.

З понеділка в столиці почали діяти нові правила та обмеження, оскільки різко збільшилася кількість інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19. Відповідне рішення було прийнято Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відтак в громадських спорудах та в громадському транспорті столиці заборонено перебувати без медичних масок. Окрім того, громадський транспорт здійснює перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Також забороняється перебувати без документів, які посвідчують особу, поза межами дому. Посилення карантину передбачає й заборону самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції.

Щодо масових заходів, то їх проведення дозволяється за участі не більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. За дотриманням учасниками фізичної дистанції не менше, ніж 1,5 м, якщо вони відпочивають стоячи, повинен слідкувати організатор заходу.

Окрім того, заповненість залів кінотеатрів та закладів культури не повинна перевищувати 50%.

Наразі столиця готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на COVID-19.

Нагадаємо, 14 серпня мер Києва Віталій Кличко пояснив, що карантин довелося посилити, оскільки заповненість ліжок у медичних закладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і склала 52,2%.