Карантин в Киеве усиливают. Фото: Кличко у Фейсбук

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Карантин в Киеве ужесточили с 17 августа, поскольку город попал в «желтую» карантинную зону.

С понедельника в столице начали действовать новые правила и ограничения, поскольку резко увеличилось количество инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Поэтому в общественных сооружениях и в общественном транспорте столицы запрещено находиться без медицинских масок. Кроме того, общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

Также вне дома запрещается находиться без документов, удостоверяющих личность. Усиление карантина предусматривает и запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции.

Что касается массовых мероприятий, то их проведение разрешается при участии не более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. За соблюдением участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если они отдыхают стоя, должен следить организатор мероприятия.

Кроме того, заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры не должна превышать 50%.

Сейчас столица готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных COVID-19.

Напомним, 14 августа мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что карантин пришлось усилить, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляла 52,2%.