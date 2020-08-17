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Колонна российских автозаков движется в сторону Беларуси. Фото: Фонтанка

Автозаки Росгвардии Москва направила в Беларусь — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

17 авг 2020, 08:42
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Автозаки Национальной гвардии России движутся в сторону российско-белорусской границы.

Специальная техника без опознавательных знаков могла направляться в Беларусь. Часть этих грузовых автомобилей идентична транспорту ОМОНа Росгвардии, который обычно присутствует на митингах в Санкт-Петербурге. Об этом 17 августа сообщила группа расследователей Conflict Intelligence Team в Facebook.

При этом журналисты отмечают, что машины были зафиксированы на фото более чем в 400 км от границы с Беларусью. Поэтому они не утверждают, что власти Российской Федерации отправили личный состав Росгвардии в Беларусь.

Колонна российских автозаков движется в сторону Беларуси. Фото: Фонтанка

Колонна российских автозаков движется в сторону Беларуси. Фото: Фонтанка

Колонна российских автозаков движется в сторону Беларуси. Фото: Conflict Intelligence Team в Facebook

Колонна российских автозаков движется в сторону Беларуси. Фото: Conflict Intelligence Team в Facebook

Издание «Фонтанка» пишет, что эта же колонна грузовиков была замечена на дороге Санкт-Петербург-Псков. Отмечается, что в сторону белорусской границы двигались около 30−40 автозаков и несколько военных внедорожников.

Источники в российской армии рассказали журналистам, что «во время событий на Майдане каждая колонна автоматически „направлялась“ очевидцами в Украину».

Журналист Василий Максимом, который тоже увидел спецтехнику, которая ехала из Москвы, утверждает, что в грузовиках находятся люди в черной форме без опознавательных знаков.


Напомним, 16 августа после масштабного митинга в Минске происходили задержания в разных районах столицы Беларуси. Силовики караулили на улицах людей, которые возвращаются домой после Марша свободы.


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