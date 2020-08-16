Требования протестующих озвучила соратница Тихановской на митинге в Минске. Фото: МК

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Протесты в Беларуси приобрели масштабности. Марш свободы прошел во всех крупных городах страны и его участниками стали сотни тысяч белорусов. На митинге в Минске соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова озвучила требования протестующих.

Главным требованием является немедленная отставка Александра Лукашенко. Видео выступления Колесниковой появилось в соцсетях.

Кроме того, протестующие требуют освободить всех политзаключенных, а также всех задержанных во время мирных акций протеста. Всем пострадавшим от неправомерных действий силовиков должна быть выплачена компенсация.

Колесникова заявила, что протестующие поддерживают программу Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов. Она назвала Лукашенко главной угрозой для страны и демократии.

Колесникова заявила, что оппозиция в понедельник подаст заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти людей и издевательств над людьми сотрудниками правоохранительных органов.