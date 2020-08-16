Марш свободы проходит в городах Беларуси. Фото: Пикабу

https://racurs.ua/n142545-masshtabnyy-marsh-svobody-prohodit-v-gorodah-belarusi-foto-video.html

Ракурс

Протесты в Беларуси продолжаются восьмой день. Сегодня, 16 августа, в Минске проходит самый масштабный в истории Беларуси марш свободы. Возле стелы «Минск — город-герой» собралось около 100 тыс. человек.

К стеле со всего Минска стекаются реки людей с бело-красными флагами. В руках митингующие держат плакаты с надписями «Уходи» и «Жыве Беларусь».

Возле стелы дежурили ОМОН и военные, но когда демонстранты начали выкрикивать «Фашисты!», силовики уехали.

В центре Минска исчез интернет и нет мобильной связи.

Также масштабные акции проходят в Бресте, Могилеве, Гродно и других городах Беларуси. Митингующие требуют отставки Александра Лукашенко.

Как ранее писал «Ракурс», на митинг в поддержку Лукашенко в Минск согнали чиновников, силовиков и рабочих. За отказ от участия в митинге угрожают увольнением и лишением мест в общежитиях.