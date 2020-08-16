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В Минске сегодня запланирован митинг в поддержку Александра Лукашенко, фото: MrFREEDOM
Белорусских бюджетников свозят на митинг в поддержку Лукашенко — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n142539-belorusskih-budjetnikov-svozyat-na-miting-v-podderjku-lukashenko-smi-foto-video.htmlРакурс
В Минске сегодня запланирован митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.
Он должен состояться у здания правительства. Белорусское издание Tut. by сообщает, что на это мероприятие, угрожая увольнением и лишением мест в общежитиях, сгоняют рабочих, чиновников и силовиков.
Также есть сообщения об отправке специальных поездов из регионов страны.
Кроме того, есть сообщения о колоннах с автобусами, которые везут людей на этот митинг в Минск. В частности, была зафиксирована колонна с 52 такими автобусами, которая ехала из Гомельской области.
Митинг должен был начаться в 12.00, однако его начало задерживается. Сейчас на площади перед домом правительства в Минске наблюдается небольшое количество сторонников Лукашенко.
Однако в городе наблюдаются колонны люди, организованные идут к месту проведения митинга.
После недавних президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен действующий президент страны Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Их участники считают, что выборы были сфальсифицированы в пользу действующей власти.
Напомним, Лукашенко недавно поручил силовикам «категорически не допустить» создания масштабной живой «цепи солидарности» от Вильнюса до Киева.
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