В Минске сегодня запланирован митинг в поддержку Александра Лукашенко, фото: MrFREEDOM

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Ракурс

В Минске сегодня запланирован митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он должен состояться у здания правительства. Белорусское издание Tut. by сообщает, что на это мероприятие, угрожая увольнением и лишением мест в общежитиях, сгоняют рабочих, чиновников и силовиков.

Также есть сообщения об отправке специальных поездов из регионов страны.

Кроме того, есть сообщения о колоннах с автобусами, которые везут людей на этот митинг в Минск. В частности, была зафиксирована колонна с 52 такими автобусами, которая ехала из Гомельской области.

Митинг должен был начаться в 12.00, однако его начало задерживается. Сейчас на площади перед домом правительства в Минске наблюдается небольшое количество сторонников Лукашенко.

Однако в городе наблюдаются колонны люди, организованные идут к месту проведения митинга.

После недавних президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен действующий президент страны Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Их участники считают, что выборы были сфальсифицированы в пользу действующей власти.

Напомним, Лукашенко недавно поручил силовикам «категорически не допустить» создания масштабной живой «цепи солидарности» от Вильнюса до Киева.