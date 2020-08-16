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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «РБК-Украина»

Количество новых случаев коронавируса в Киеве значительно уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

16 авг 2020, 12:15
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В Киеве по состоянию на сегодня, 16 августа, зафиксированы уже 10 тыс. 538 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки обнаружили еще 146 инфицированных. Это значительно меньше, чем в прошлые сутки, когда были зафиксированы рекордные 232 случая COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Среди новых случаев заболевания:

  • 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • четыре девочки в возрасте от одного до 11 лет;
  • 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;
  • семь мальчиков в возрасте от восьми до 13 лет.

27 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Умерли за сутки двое больных. Всего COVID-19 унес жизни уже 153 жителей столицы.

Семь человек за сутки выздоровели. Всего коронавирус одолели уже 3 тыс. 380 киевлян.

Отмечается, что Киев готовит медучреждения второй волны, поскольку в столице за неделю значительно увеличилось количество госпитализированных больных с COVID-19.


Коронавірус у Києві, інфографіка: КГГА

Напомним, в ВОЗ зафиксировали рекордный прирост больных коронавирусом в мире.

Источник: Ракурс


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