У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n142538-novyh-vypadkiv-koronavirusu-v-kyievi-znachno-pomenshalo-infografika.html

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У Києві станом на сьогодні, 16 серпня, зафіксовано вже 10 тис. 538 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За добу виявили ще 146 інфікованих. Це значно менше, ніж минулої доби, коли було зафіксовано рекордні 232 випадки COVID-19. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Серед нових випадків захворювання:

85 жінок віком від 19 до 88 років

чотири дівчинки віком від одного до 11 років;

50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв;

семеро хлопчиків віком від восьми до 13 років.

27 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Померли за добу двоє хворих. Всього COVID-19 забрав життя вже 153 жителів столиці.

Семеро людей за добу одужали. Всього коронавірус подолали вже 3 тис. 380 киян.

Зазначається, що Київ готує медзаклади другої хвилі, оскільки в столиці за тиждень значно збільшилася кількість госпіталізованих хворих на COVID-19.

Нагадаємо, у ВООЗ зафіксували рекордний приріст хворих на коронавірус у світі.