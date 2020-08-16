Сім’ю білоруського опозиціонера Цепкала пропустили до України після тривалого тримання на кордоні

Валерій Цепкало, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n142537-sim-u-biloruskogo-opozycionera-cepkala-propustyly-do-ukrayiny-pislya-godyn-trymannya-na-kordoni.html

Ракурс

До України з території РФ пропустили сім’ю білоруського опозиціонера Валерія Цепкала, який на нещодавніх виборах вважався одним із головних конкурентів Олександра Лукашенка, проте білоруська ЦВК відмовилося його зареєструвати кандидатом.

Цепкало повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами політика, його дружину разом із дітьми впродовж кількох годин протримали на російському боці кордону в прикордонному пункті Троєбортне (Брянська область РФ). З українського боку кордону розташований пункт пропуску Бачівськ (Сумська область).

Її повернули назад вже після того як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральній смузі, — зазначив Цепкало.

Білоруський опозиціонер цю ситуацію розглядає як «відвертий тиск» на нього через його політичну позицію.

Цепкало до України приїхав 2 серпня з Москви. У Росії він переховувався через загрозу арешту. Після невдачі з реєстрацією для участі у виборах Цепкало вирішив об'єднатися з іншими білоруськими опозиційними політиками.

Нагадаємо, Цепкало нещодавно зробив заяву, що на Донбасі триває «громадянська війна». За інформацією «Ракурсу», він невдовзі має публічно вибачитися перед українцями.