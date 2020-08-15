Опозиціонер Валерій Цепкало. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n142529-zayava-biloruskogo-opozycionera-cepkala-pro-gromadyansku-viynu.html

Ракурс

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало приголомшив заявою, що на Донбасі триває «громадянська війна». Українці обурилися такою позицією та провели роз’яснювальну бесіду з політиком.

За інформацією Ракурсу, найближчим часом Валерій Цепкало має публічно вибачитися перед українцями через допущену помилку та залишити Україну.

Наголосимо, що до цього білоруський політик озвучував ідентичну до версії Кремля думку про те, що на Донбасі йде громадянська війна, яку підтримує озброєнням Росія. Попри це, він вважає Крим українським.

Нагадаємо, що Цепкало був одним із головних конкурентів президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах. Його кандидатура не змогла пройти реєстрацію у ЦВК Білорусі, тому він об'єднався з іншими опозиційними політиками.

Приїхавши до України, політик зробив скандальну заяву про те, що в Україні йде «громадянська війна».