Помер молодший брат Трампа

Роберт Трамп, фото: The News Minute

https://racurs.ua/ua/n142536-pomer-molodshyy-brat-trampa.html

Ракурс

Помер Роберт Трамп — молодший брат президента США Дональда Трампа.

На момент смерті йому було 72 роки. Про це президент США заявив у повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому.

Причини смерті Роберта Трампа не називаються, проте відомо, що його госпіталізували до лікарні в Нью-Йорку в п’ятницю, 14 серпня, із «серйозним діагнозом».

За інформацією американських ЗМІ, Роберт Трамп хворів протягом кількох місяців.

Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом, — заявив президент США.

Роберт раніше був високопоставленим керівником у компанії свого старшого брата Trump Organization, яка працює у сфері нерухомості.

Роберт Трамп — на два роки молодший за Дональда Трампа. Він наймолодший із п’яти дітей американського підприємця Фреда Трампа.

У 2016 році він заявив, що «на тисячу відсотків» підтримує рішення свого брата балотуватися у президенти США.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, статки президента США за рік значно «схудли». Це, зокрема, пов’язано із падінням цін на нерухомість, якою володіє Trump Organization.