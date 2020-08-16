Умер младший брат Трампа

Дональд Трамп та Роберт Трамп, фото: The News Minute

https://racurs.ua/n142536-umer-mladshiy-brat-trampa.html

Ракурс

Умер Роберт Трамп — младший брат президента США Дональда Трампа.

На момент смерти ему было 72 года. Об этом президент США заявил в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Причины смерти Роберта Трампа не называются, однако известно, что его госпитализировали в больницу в Нью-Йорке в пятницу, 14 августа, с «серьезным диагнозом».

По информации американских СМИ, Роберт Трамп болел в течение нескольких месяцев.

Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом, — заявил президент США.

Роберт ранее был высокопоставленным руководителем в компании своего старшего брата Trump Organization, которая работает в сфере недвижимости.

Роберт Трамп — на два года младше Дональда Трампа. Он самый молодой из пяти детей американского предпринимателя Фреда Трампа.

В 2016 году он заявил, что «на тысячу процентов» поддерживает решение своего брата баллотироваться в президенты США.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, состояние президента США за год значительно «похудело». Это, в частности, связано с падением цен на недвижимость, которой владеет Trump Organization.