В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине по состянию на утро 16 августа обнаружили у еще 1 тыс. 637 человек. Этот показатель несколько меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы рекордные 1 тыс. 847 новых случаев инфицирования.

Всего за все время эпидемии в нашем государстве зафиксированы уже 91 тис. 356 случаев COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время видобрифинга.

246 человек за сутки госпитализировали.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Харьковской (228 инфицированных), Черновицкой (183 инфицированных) и Ивано-Франковской (158 больных) областях, а также в Киеве (146 больных).

Уже несколько дней подряд Харьковская область является лидером по количеству заболевших, — подчеркнул Степанов. — У нас добавилась еще одна область, где есть резкий рост количества больных коронавирусной болезнью.

За сутки в Украине зафиксированы еще 26 летальных случая. Число жертв коронавируса за время эпидемии достигло 2 тыс. 70 человек.

В настоящее время на COVID-19 болеют более 41,4 тыс. человек, 392 больных за сутки выздоровели. Всего за время эпидемии эту болезнь в Украине одолели уже более 47,8 тыс. человек.

Напомним, в ВОЗ зафиксировали рекордный прирост количества обнаруженных за сутки случаев COVID-19. Всего в мире зафиксированы уже более 21 млн случаев коронавируса за все время эпидемии.