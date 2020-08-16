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Ракурс
Война на Донбассе началась в 2014 году, фото: osce.org

ОБСЕ в шестой раз с 2014 года не зафиксировало нарушений на Донбассе

16 авг 2020, 09:33
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не зафиксировала нарушений на Донбассе в течение суток в шестой раз с 2014 года, когда начался систематический сбор соответствующих данных.

Нарушения режима «тишины» не фиксировались в течение 14 августа. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

До этого миссия ОБСЕ не фиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период между вечерам 11 и 12 августа.

27 июля на Донбассе было объявлено о начале режима прекращения огня. Однако за время действия перемирия наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в целом уже 332 нарушения.


Стоит добавить, что в пресс-службе штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщали, что 14 августа боевики на Донбассе четыре раза нарушали достигнутые договоренности — были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия вблизи Авдеевки и оборудование позиций в сторону украинских военных неподалеку от населенных пунктов Хутор Вильный и Новгородское.

Напомним, уже спустя 20 минут после объявления перемирия на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных.

Источник: Ракурс


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