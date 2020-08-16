Война на Донбассе началась в 2014 году, фото: osce.org

https://racurs.ua/n142534-obse-v-shestoy-raz-s-2014-goda-ne-zafiksirovalo-narusheniy-na-donbasse.html

Ракурс

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не зафиксировала нарушений на Донбассе в течение суток в шестой раз с 2014 года, когда начался систематический сбор соответствующих данных.

Нарушения режима «тишины» не фиксировались в течение 14 августа. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

До этого миссия ОБСЕ не фиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе в период между вечерам 11 и 12 августа.

27 июля на Донбассе было объявлено о начале режима прекращения огня. Однако за время действия перемирия наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в целом уже 332 нарушения.

Стоит добавить, что в пресс-службе штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщали, что 14 августа боевики на Донбассе четыре раза нарушали достигнутые договоренности — были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия вблизи Авдеевки и оборудование позиций в сторону украинских военных неподалеку от населенных пунктов Хутор Вильный и Новгородское.

Напомним, уже спустя 20 минут после объявления перемирия на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных.