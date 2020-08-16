Війна на Донбасі розпочалася у 2014 році, фото: osce.org

https://racurs.ua/ua/n142534-obsie-vshoste-z-2014-roku-ne-zafiksuvalo-porushen-na-donbasi.html

Ракурс

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ не зафіксувала порушень на Донбасі протягом доби вшосте з 2014 року, коли почався систематичний збір відповідних даних.

Порушення режиму «тиші» не фіксувалися впродовж 14 серпня. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

До цього місія ОБСЄ не фіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі у період між вечорами 11 і 12 серпня.

27 липня на Донбасі було оголошено початок режиму припинення вогню. Проте за час дії перемир’я спостерігачі ОБСЄ зафіксували загалом вже 332 порушення.

Варто додати, що в прес-службі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) повідомляли, що 14 серпня бойовики на Донбасі чотири рази порушували досягнуті домовленості — було зафіксовано обстріли зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки та обладнання позицій у бік українських військових неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.

Нагадаємо, вже через 20 хвилин після оголошення перемир’я на Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових.