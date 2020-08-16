Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Війна на Донбасі розпочалася у 2014 році, фото: osce.org

ОБСЄ вшосте з 2014 року не зафіксувало порушень на Донбасі

16 сер 2020, 09:33
999

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ не зафіксувала порушень на Донбасі протягом доби вшосте з 2014 року, коли почався систематичний збір відповідних даних.

Порушення режиму «тиші» не фіксувалися впродовж 14 серпня. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому на сайті організації.

До цього місія ОБСЄ не фіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі у період між вечорами 11 і 12 серпня.

27 липня на Донбасі було оголошено початок режиму припинення вогню. Проте за час дії перемир’я спостерігачі ОБСЄ зафіксували загалом вже 332 порушення.


Варто додати, що в прес-службі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) повідомляли, що 14 серпня бойовики на Донбасі чотири рази порушували досягнуті домовленості — було зафіксовано обстріли зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки та обладнання позицій у бік українських військових неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.

Нагадаємо, вже через 20 хвилин після оголошення перемир’я на Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿