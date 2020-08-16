У світі триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 у світі триває.

Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала рекордний приріст кількості виявлених нових випадків захворювання за 24 години. За добу кількість хворих зросла на понад 294 тис. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ВООЗ.

Кількість летальних випадків у світі зросла за добу на майже 10 тис. Таким чином, у світі за час епідемії офіційно померли вже майже 756 тис. інфікованих.

Загалом у світі за час пандемії COVID-19 зареєстровано вже понад 21 млн випадків коронавірусу, з них 11 млн припадають на Північну та Південну Америки, де за добу офіційно виявлено понад 161 тис. випадків коронавірусу.

У Європі за час епідемії зафіксовано понад 3,7 млн випадків коронавірусу, з них за добу — понад 29 тис.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно закликало регіони підготуватися до другої хвилі епідемії COVID-19.