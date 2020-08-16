Лукашенко доручив не допустити створення «ланцюга солідарності» від Вільнюса до Києва

Олександр Лукашенко, фото: president.gov.by

https://racurs.ua/ua/n142532-lukashenko-doruchyv-ne-dopustyty-stvorennya-lancugu-solidarnosti-vid-vilnusa-do-kyieva.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам «категорично не допустити» створення «ланцюга солідарності» від Вільнюса до Києва.

Лукашенко заявив про це під час наради в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони Білорусі, повідомляє агентство БЕЛТА.

Я це вже проходив після розпаду Радянського Союзу, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону — санітарної зони: три балтійські держави, Білорусь, Україна, щоб відокремити Росію від Заходу, — заявив Лукашенко.

Ми не хочемо бути відхожим місцем і когось санітарити, бути санітарним кордоном, — додав він.

За словами Лукашенка, він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним «діяти тут у взаємодії».

Нещодавно відомий литовський тележурналіст Андрюс Тапінас заявив, що в Литві планують створити живий ланцюг від центру Вільнюса до кордону Білорусі. Ця акція має відбутися 23 серпня.

Також Лукашенко розпорядився перекинути на захід Білорусі, з розташованого на сході країни Вітебська в Гродно, бригаду десантників, повідомляє агентство «Інтерфакс-Запад».

Те, що відбувається на цих територіях (на Заході — ред.), спокійно спостерігати за цим ми не можемо, — заявив він.

Нагадаємо, у Києві 15 серпня влаштували акцію солідарності з білоруським народом.