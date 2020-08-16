Лукашенко поручил не допустить создания «цепи солидарности» от Вильнюса до Киева

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

https://racurs.ua/n142532-lukashenko-poruchil-ne-dopustit-sozdaniya-cepi-solidarnosti-ot-vilnusa-do-kieva.html

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам «категорически не допустить» создания «цепи солидарности» от Вильнюса до Киева.

Лукашенко заявил об этом во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА.

Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада, — заявил Лукашенко.

Мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном, — добавил он.

По словам Лукашенко, он договорился с президентом России Владимиром Путиным «здесь действовать во взаимодействии».

Недавно известный литовский тележурналист Андрюс Тапинас заявил, что в Литве планируют создать живую цепь от центра Вильнюса до границы Беларуси. Эта акция должна состояться 23 августа.

Также Лукашенко распорядился перебросить на запад Беларуси, из расположенного на востоке страны Витебска в Гродно, бригаду десантников, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

То, что происходит на этих территориях (на Западе — ред.), спокойно наблюдать за этим мы не можем, — заявил он.

Напомним, в Киеве 15 августа устроили акцию солидарности с белорусским народом.