Лукашенко поручил не допустить создания «цепи солидарности» от Вильнюса до Киева

Лукашенко поручил не допустить создания «цепи солидарности» от Вильнюса до Киеваhttps://racurs.ua/n142532-lukashenko-poruchil-ne-dopustit-sozdaniya-cepi-solidarnosti-ot-vilnusa-do-kieva.htmlРакурс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам «категорически не допустить» создания «цепи солидарности» от Вильнюса до Киева.
Лукашенко заявил об этом во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА.
Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада, — заявил Лукашенко.
Мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном, — добавил он.
По словам Лукашенко, он договорился с президентом России Владимиром Путиным «здесь действовать во взаимодействии».
Недавно известный литовский тележурналист Андрюс Тапинас заявил, что в Литве планируют создать живую цепь от центра Вильнюса до границы Беларуси. Эта акция должна состояться 23 августа.
Также Лукашенко распорядился перебросить на запад Беларуси, из расположенного на востоке страны Витебска в Гродно, бригаду десантников, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».
То, что происходит на этих территориях (на Западе — ред.), спокойно наблюдать за этим мы не можем, — заявил он.
Напомним, в Киеве 15 августа устроили акцию солидарности с белорусским народом.