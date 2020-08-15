Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дмитрий Кулеба. Фото: Корреспондент

Задержанные в Беларуси украинцы вернулись домой — Кулеба

15 авг 2020, 22:30
999

Протесты в Беларуси не обошли стороной и украинских граждан. Украинские правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже вернулись домой.

О третьей задержанной, Оксане Алешиной, в МИД не рассказали. Об этом стало известно из сообщения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Министр заявил, что Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли украинскую границу. Сообщается, что освобождение правозащитников произошло при содействии посольства Украины в Беларуси, которое обеспечило логистику.


14 августа стало известно, что в Беларуси задержали трех украинцев — Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксану Алешину. Сообщается, что в следственном изоляторе их избивали, но «меньше, чем белорусов».

Напомним, жесткое задержание двух украинских волонтеров из благотворительной организации «Восток SOS» попало на видео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров