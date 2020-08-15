Дмитрий Кулеба. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n142531-zaderjannye-v-belarusi-ukraincy-vernulis-domoy-kuleba.html

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Протесты в Беларуси не обошли стороной и украинских граждан. Украинские правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже вернулись домой.

О третьей задержанной, Оксане Алешиной, в МИД не рассказали. Об этом стало известно из сообщения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

Министр заявил, что Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли украинскую границу. Сообщается, что освобождение правозащитников произошло при содействии посольства Украины в Беларуси, которое обеспечило логистику.

14 августа стало известно, что в Беларуси задержали трех украинцев — Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксану Алешину. Сообщается, что в следственном изоляторе их избивали, но «меньше, чем белорусов».

Напомним, жесткое задержание двух украинских волонтеров из благотворительной организации «Восток SOS» попало на видео.