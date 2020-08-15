Дмитро Кулеба. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n142531-trymani-u-bilorusi-ukrayinci-povernulysya-dodomu-kuleba.html

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Протести в Білорусі не оминули і українських громадян. Українські правозахисники Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв вже повернулися додому.



Про третю затриману, Оксану Альошину, у МЗС не розповіли. Про це стало відомо з допису міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

Міністр заявив, що Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули український кордон. Повідомляється, що звільнення правозахисників відбулося за сприяння посольства України в Білорусі, яке забезпечило логістику.

14 серпня стало відомо, що у Білорусі затримали трьох українців — Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького та Оксану Альошину. Повідомляється, що в слідчому ізоляторі їх били, але «менше, ніж білорусів».

Нагадаємо, затримання двох українських волонтерів із благодійної організації «Восток SOS» потрапило на відео.