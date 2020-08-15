Затримані у Білорусі українці повернулися додому — Кулебаhttps://racurs.ua/ua/n142531-trymani-u-bilorusi-ukrayinci-povernulysya-dodomu-kuleba.htmlРакурс
Протести в Білорусі не оминули і українських громадян. Українські правозахисники Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв вже повернулися додому.
Про третю затриману, Оксану Альошину, у МЗС не розповіли. Про це стало відомо з допису міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.
Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020
Міністр заявив, що Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули український кордон. Повідомляється, що звільнення правозахисників відбулося за сприяння посольства України в Білорусі, яке забезпечило логістику.
14 серпня стало відомо, що у Білорусі затримали трьох українців — Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького та Оксану Альошину. Повідомляється, що в слідчому ізоляторі їх били, але «менше, ніж білорусів».
Нагадаємо, затримання двох українських волонтерів із благодійної організації «Восток SOS» потрапило на відео.