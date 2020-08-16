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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Рекордный прирост больных коронавирусом зафиксировала ВОЗ (ИНФОГРАФИКА)

16 авг 2020, 08:59
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Эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 в мире продолжается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост количества выявленных новых случаев заболевания за 24 часа. За сутки количество больных возросло более чем на 294 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ВОЗ.

Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в мире, инфографика: ВОЗ

Количество летальных случаев в мире возросло за сутки на почти 10 тыс. Таким образом, в мире за время эпидемии официально умерли уже почти 756 тыс. инфицированных.

Количество летальных случаев, зафиксированных в мире за сутки, инфографика: ВОЗ

Всего в мире за время пандемии COVID-19 зарегистрированы уже более 21 млн случаев коронавируса, из них 11 млн приходятся на Северную и Южную Америки, где за сутки официально выявлены более 161 тыс. случаев коронавируса.

Коронавирус в Америці, инфографика: ВОЗ

В Европе за время эпидемии зафиксированы более 3,7 млн случаев коронавируса, из них за сутки — более 29 тыс.


Коронавирус в Европе, инфографика: ВОЗ

Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно призвало регионы подготовиться ко второй волне эпидемии COVID-19.

Источник: Ракурс


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