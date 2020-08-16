В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142535-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-descho-zmenshylasya-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні станом на ранок 16 серпня виявили у ще 1 тис. 637 осіб. Цей показник дещо менший, ніж добу до цього, коли було зафіксовано рекордні 1 тис. 847 нових випадків інфікування.

Загалом за весь час епідемії в нашій державі зафіксовано вже 91 356 випадків COVID-19. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час відобрифінгу.

246 людей за добу госпіталізовано.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Харківській (228 інфікованих), Чернівецькій (183 інфікованих) та Івано-Франківській (158 хворих) областях, а також у Києві (146 хворих).

Вже кілька днів поспіль Харківська область є лідером за кількістю захворілих, — наголосив Степанов. — У нас додалася ще одна область, де є різке зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу.

За добу в Україні зафіксовано ще 26 летальних випадків. Кількість жертв коронавірусу за час епідемії сягнула вже 2 тис. 70 осіб.

Наразі на COVID-19 хворіють понад 41,4 тис. осіб, 392 хворих за добу одужали. Всього за час епідемії цю хворобу в Україні здолали вже понад 47,8 тис. осіб.

Нагадаємо, у ВООЗ зафіксували рекордний приріст кількості виявлених за добу випадків COVID-19. Загалом у світі зафіксовано вже понад 21 млн випадків коронавірусу за весь час епідемії.