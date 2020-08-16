Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину после длительного удерживания на границе

Валерий Цепкало, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n142537-semu-belorusskogo-oppozicionera-cepkalo-propustili-v-ukrainu-posle-chasov-uderjivaniya-na-granice.html

Ракурс

В Украину с территории РФ пропустили семью белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, который на недавних выборах считался одним из главных конкурентов Александра Лукашенко, однако белорусский Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом.

Цепкало сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам политика, его жену вместе с детьми в течение нескольких часов удерживали на российской стороне границы в пограничном пункте Троебортное (Брянская область РФ). С украинской стороны границы расположен пункт пропуска Бачевск (Сумская область).

Ее вернули обратно уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе, — отметил Цепкало.

Белорусский оппозиционер эту ситуацию рассматривает как «откровенное давление» на него из-за его позиции.

Цепкало в Украину приехал 2 августа из Москвы. В России он скрывался из-за угрозы ареста. После неудачи с регистрацией для участия в выборах Цепкало решил объединиться с другими белорусскими оппозиционными политиками.

Напомним, Цепкало недавно сделал заявление, что на Донбассе продолжается «гражданская война». По информации «Ракурса», он вскоре должен публично извиниться перед украинцами.