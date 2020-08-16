У Мінську сьогодні запланований мітинг на підтримку Олександра Лукашенка, фото: MrFREEDOM

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У Мінську сьогодні запланований мітинг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Він має відбутися біля будівлі уряду. Білоруське видання Tut. by повідомляє, що на цей захід, погрожуючи звільненням та позбавленням місць у гуртожитках, зганяють робітників, чиновників і силовиків.

Також є повідомлення про відправлення спеціальних потягів з регіонів країни.

Крім того, є повідомлення про колони з автобусами, які везуть людей на цей мітинг до Мінська. Зокрема, була зафіксована колона з 52 такими автобусами, яка їхала з Гомельської області.

Мітинг мав розпочатися о 12.00, проте його початок затримується. Наразі на площі перед будинком уряду в Мінську спостерігається невелика кількість прихильників Лукашенка.

Проте в місті спостерігаються колони люди, які організовано йдуть до місця проведення мітингу.

Після нещодавніх президентських виборів у Білорусі, переможцем яких було оголошено чинного президента країни Олександра Лукашенка, у країні розпочалися масові акції протесту. Їх учасники вважають, що вибори були сфальсифікованими на користь чинної влади.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно доручив силовикам «категорично не допустити» створення масштабного живого «ланцюга солідарності» від Вільнюса до Києва.